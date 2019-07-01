Запрет на наличные и не больше пяти попутчиков. Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс РФ разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, или карпулинга, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Как сообщает «Коммерсант», в проекте предлагается допускать к перевозкам водителей с правами категории B и водительским стажем не менее двух лет. Минтранс предлагает ограничить количество поездок двумя в сутки, а число попутчиков — пятью за одну поездку. Проект запрещает платить водителям наличными за перевозку.

В документе предлагается ввести административную ответственность для владельцев онлайн-сервисов за отказ уведомить Ространснадзор перед началом работы. Штрафы для водителей в проекте не упоминаются. Авторы документа предлагают блокировать аккаунт водителя в онлайн-агрегаторе, если тот совершит коммерческую перевозку.

Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил разработку законопроекта, но отметил, что в правительство его еще не вносили. По данным «Коммерсанта», документ уже направлен членам рабочей группы, занимающейся урегулированием правоотношений в сфере карпулинга.

Минтранс РФ начал разрабатывать правила для совместных поездок на автомобилях по просьбе сервиса BlaBlaCar, сообщал «Коммерсант» в июле 2018 года.

В августе 2018 года департамент транспорта Москвы разработал законопроект, регулирующий работу сервисов карпулинга. В нем, в частности, предлагалось штрафовать на пять тысяч рублей водителей, которые возьмут плату наличными.

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