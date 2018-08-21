Водителей BlaBlaCar и «Яндекс.Попутки» предложили штрафовать за прием наличных

Коммерсант
05:42, 21 августа 2018
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Департамент транспорта Москвы разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок, или карпулинга, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на текст документа, авторы законопроекта предлагают перевести все операции между водителями и попутчиками на безналичный расчет. Если водитель возьмет плату наличными, его оштрафуют на пять тысяч рублей.

Департамент транспорта Москвы также предлагает:

  • ввести аккредитацию для владельцев сервисов карпулинга;
  • установить предельный размер платы за поездку;
  • обязать сервисы блокировать водителей по требованию властей, в том числе за коммерческие перевозки на других платформах.

Ряд предложений касается непосредственно водителей:

  • водители должны иметь российские права и стаж не менее трех лет;
  • у них не должно быть непогашенной или неснятой судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неоплаченных штрафов;
  • автомобили должны быть зарегистрированы в России и оснащены ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
  • те, кто совершил более 20 поездок в год, должны получить допуск от врача к следующим перевозкам.

Для сервисов карпулинга предлагают установить штрафы за различные нарушения. За первое нарушение индивидуальным предпринимателям грозит штраф в 20-50 тысяч рублей, юридическим лицам — 100-200 тысяч. За второе нарушение — 50-100 тысяч и 200-300 тысяч соответственно. За третье нарушение в течение года — блокировка интернет-платформы сервиса и аннулирование аккредитации (ее можно восстановить через год). 

В начале августа законопроект, как один из возможных вариантов, представили на рабочей группе при Минтрансе, но никаких решений не приняли. Против предложений выступили Минэкономики и Союз пассажиров.

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