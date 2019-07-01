Высшая аттестационная комиссия не пустила на заседание академиков РАН. Они хотели зачитать доклад о фальсификации диссертаций

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отказалась заслушать доклад о фальсификации диссертаций, который полгода готовила Российской академии наук (РАН). Об этом пишет «Коммерсант».

Доклад планировали представить на заседании ВАК 28 июня, где рассматривалась жалоба на диссертацию профессора Московского государственного университета технологий и управления Юлии Аношиной. Эксперты сообщества «Диссернет» пришли к выводу, что научная работа Аношиной списана с других диссертаций.

Академиков, обнаруживших подлог даты публикации монографий Аношиной, не пустили на заседание ВАК. Против высказался глава ВАК Владимир Филиппов. «Он заявил, что мы ученые, а не следователи», — сказала член президиума ВАК Анна Дыбо. По ее словам, Филиппов предложил не рассматривать жалобы на подлог дат научных работ, если такие обращения не подкреплены решением суда.

Президиум ВАК пришел к выводу, что с диссертацией Аношиной все в порядке, и порекомендовал Минобрнауки сохранить ее ученую степень. Академики назвали действия ВАК «плевком в лицо РАН». Вице-президент РАН Алексей Хохлов заявил, что обратится в Минобрнауки с требованием аннулировать решение ВАК.

Высшая аттестационная комиссия — орган при Минобрнауки, который курирует диссертационные советы и проводит оценку уже защищенных диссертаций.

Правительство РФ в мае утвердило новый состав ВАК. В частности, в комиссию не вошел один из основателей проекта «Диссернет» Михаил Гельфанд. Академики РАН раскритиковали новый состав ВАК и предложили забрать у Минобрнауки контроль над комиссией.