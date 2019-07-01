В Иркутской области из-за паводка погибли семь человек. Девять числятся пропавшими без вести

По данным на утро 1 июля в Иркутской области из-за паводка погибли семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Источник «Интерфакса» также сообщил о семи погибших и девяти пропавших без вести. По словам собеседника агентства, в больницах находятся 153 пострадавших, включая 35 детей.

В Иркутской области из-за сильных дождей 25 июня начали выходить из берегов реки. По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах Иркутской области подтоплены почти 3,3 тысячи домов, где живут около 9,8 тысячи человек. Повреждены 13 автомобильных мостов, подтоплены участки ряда дорог.

В регионе из-за паводков объявлен режим ЧС. 30 июня в регион по пути в Москву с саммита G20 посетил президент РФ Владимир Путин. После совещания Путина с властями региона было объявлено, что из федерального бюджета выделят 662 миллиона рублей на выплаты компенсаций пострадавшим от паводка. В списке претендентов на компенсации значатся 3,6 тысячи человек.