Путин прилетел в Иркутскую область, где объявлен режим ЧС из-за паводков

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнением. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин прилетел в регион по пути из Японии, где завершился саммит G20. Ожидается, что президент проведет совещание с властями Иркутской области и руководителями федеральных ведомств в аэропорту Братска.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей. Сейчас в регионе затоплены четыре тысячи домов. Из-за наводнения уже погибли пять человек, более 350 пострадали.