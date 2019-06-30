Президент США Дональд Трамп назвал успешными свои спонтанные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

«Это был великолепный день, очень легендарный и исторический», — заявил он журналистам после встречи с главой Северной Кореи, которая продолжалась более часа. «Все были так счастливы, и многие люди в Корее, я заметил, были в слезах», — добавил он.

По словам президента, лидеры двух стран договорились возобновить переговоры по ядерному разоружению КНДР. Для этого каждая из сторон соберет команду переговорщиков, которые встретятся уже в ближайшие две-три недели.

Вместе с тем Трамп отказался на данном этапе отменять наложенные на КНДР экономические санкции, но пообещал, что они могут быть ослаблены, если переговоры будут хорошо развиваться.

30 июня Дональд Трамп первым из американских президентов посетил Северную Корею — в ходе посещения демилитаризованной зоны он встретился с Ким Чен Ыном и символически ступил на территорию КНДР. Встреча была незапланированной, ее согласовали только накануне.

Это были уже третьи переговоры Трампа с Ыном. Впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре, а затем — в феврале 2019 года в Ханое. Переговоры между главами США и КНДР были признаны провальными.