Возле петербургского избиркома задержали двух кандидатов в муниципальные депутаты и журналиста

В Петербурге задержали потенциальных Полину Костылеву и Федора Горожанко, когда они пытались подать документы на регистрацию в избирательную комиссию муниципального образования (ИКМО) «Екатерингофский».

«„Фейковые“ кандидаты [в очереди на регистрацию] написали заявление на Полину Костылеву — якобы она их оскорбила», — сообщил «Фонтанке» еще один потенциальный кандидат, координатор движения «Весна» Богдан Литвин.

Причиной задержания Горожанко стало заявление об оскорблении полиции и одного из действующих депутатов, сказал Литвин в разговоре с «Медузой». До этого Горожанко прищемили палец дверью, когда он пытался попасть в здание избиркома, пишет «Фонтанка».

Горожанко в свою очередь сообщил, что возле ИКМО «Екатерингофский» также был задержан журналист и основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, который планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора города. По словам сотрудника штаба Навального в Петербурге Александра Шуршева, Врански задержали, когда он вел прямую трансляцию.

Обновлено. Еще пятерых человек задержали на акции недовольных работой ИКМО «Сампсониевское», где отвели только два часа в день на прием документов у кандидатов, пишет «Фонтанка».

Представители оппозиции жалуются, что в десятках округов Петербурга сначала скрывали сведения о назначении муниципальных выборов от независимых кандидатов, а потом стали мешать им подавать документы, создавая искусственные очереди. Городская избирательная комиссия частично признала нарушения. Глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила отменой муниципальных выборов в Петербурге, «если это безобразие не удастся остановить».