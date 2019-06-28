ЦБ назвал потребительские кредиты причиной роста ВВП в начале года. Орешкин обвинил регулятора в незнании макроэкономики

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал выводы Центробанка о том, что потребительские кредиты обеспечили рост ВВП в первом квартале 2019 года.

Такое утверждение содержится в аналитическом докладе Центробанка о потребительском кредитовании. По мнению регулятора, если бы не увеличение числа необеспеченных потребительских кредитов, в первом квартале рост ВВП мог бы снизиться до нуля.

Орешкин не согласился с позицией Центробанка. «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал министр в фейсбуке, добавив, что «лучше не искать оправдания», а подумать о выходе из сложившейся ситуации.

ВВП России в первом квартале 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году квартальный рост ВВП не опускался ниже 1,9%.

В начале июня на Петербургском экономическом форуме Максим Орешкин заявил, что «пузырь» необеспеченных потребительских займов грозит России рецессией, которая может наступить уже в 2021 году. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не согласилась с министром; по ее мнению, сейчас рост потребительского кредитования не несет рисков для финансовой стабильности.