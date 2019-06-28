Правительство запретило держать дома пингвинов, волков и тарантулов

Правительство утвердило список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. В него вошли животные, которые представляют опасность для их владельцев, а также те, чья «привычная среда обитаниях значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе».

В перечень, в частности, попали все виды кобр, крокодилы, некоторые черепахи, скорпионы (за исключением некоторых видов), тарантулы, львы, тигры, гепарды и волки, антилопы гну, многие виды приматов, пингвины, орлы, ястребы и другие представители соколообразных, филины, а также некоторые виды хрящевых и костных рыб и коралловые полипы.

Если животное, включенное в список, было приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.

На содержание животных из этого списка в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях, запрет не распространяется.

Полностью со списком животных, которых запрещено содержать дома, можно ознакомиться на сайте правительства.

Список животных, запрещенных к содержанию дома, — подзаконный акт к принятому в 2018 году федеральному закону об ответственном обращении с животным. Этот закон, в частности, предусматривает запрет на контактную притравку при подготовке охотничьих собак, который вызвал спор между Госдумой и Советом Федерации, и для принятия документа пришлось созывать согласительную комиссию.