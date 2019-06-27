Жительницу Брянска оштрафовали за неуважение к обществу из-за танца возле памятника «Курган Бессмертия»

Жительница Брянска получила 30 тысяч рублей штрафа по . Причиной стало видео с танцем возле памятника погибшим во время Великой Отечественной войны «Курган Бессмертия». На решение суда обратил внимание глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Девушка выложила видеозапись танца в инстаграме 28 апреля. На записи не виден памятник. Однако суд счел видео оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающим явное неуважение к обществу. Девушка признала вину, но отметила, что «не имела умысла на оскорбление памяти» участников Великой Отечественной войны.

«Интерфакс» отмечает, что решение о наказании за неуважение в форме танца в России вынесли впервые.

Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Предполагается, что первое дело по этой статье завели в отношении жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за того, что он якобы написал «Путин — сказочный *******» во «ВКонтакте».