Полиция объявила о задержании трех человек, обливших фекалиями сборщиков подписей за Соболь. По версии МВД, они действовали на спор

Три человека, которые облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, задержаны. Об этом говорится в ответе начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова на запрос «Новой газеты».

В документе говорится, что трое безработных мужчин 20-26 лет, употребивших алкогольные напитки, «поспорили между собой, кто обольет волонтера <…> разведенным лошадиным навозом, на еще одну бутылку спиртного»

На задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), сообщил Баранов на запрос «Новой газеты».

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов, на запрос которого отвечает глава ГУ МВД по Москве, просил возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав Соболь (ст. 141 УК). В открытом обращении он, в частности, указывал, что полиция закрывает глаза на нападение на сборщиков подписей.

В том же обращение к главе ГУ МВД по Москве Дмитрий Муратов требовал возобновить уголовное дело по нападению на Юлию Латынину и наказать виновных в его фальсификации. О ходе расследования нападения на Латынину в ответе Баранова «Новой газете» не упоминается.

Любовь Соболь собирается баллотироваться в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу Москвы (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). Кроме нее здесь, в частности, планируют баллотироваться бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин и бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.