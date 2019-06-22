Любовь Соболь заявила, что на ее сборщиков подписей напали и облили фекалиями

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая собирается баллотироваться в Мосгордуму, сообщила в фейсбуке о нападении на три точки сбора подписей в ее поддержку. Нападения произошли в Пресненском районе Москвы.

«Напали отморозки, облившие моих сборщиков подписей, подписные листы, кубы и ролл-ап фекалиями. Полиция была рядом, но полностью бездействовала», — сказала Соболь.

Соболь подробно рассказала о случившемся в видеозаписи, опубликованной на ютьюб-канале «Навальный LIVE».

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Соболь собирается обратиться с заявлениями в полицию по всем случаям нападений. Она также намерена нанять охрану для защиты активистов, собирающих подписи.

В последнее время в Москве участились случаи нападений на сборщиков подписей в поддержку разных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так, о нападении на волонтеров, собиравших подписи, 22 июня сообщил Дмитрий Гудков, который планирует баллотироваться в Мосгордуму. По его словам, на сборщиков напали охранники парка «Фили».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ранее в июне призвал ГУ МВД по Москве обеспечить охрану тем, кто собирает подписи за кандидатов. По словам Венедиктова, полиция согласилась предоставить охрану по обращениям кандидатов, «которые захотят рядом иметь полицейского в форме».

Любовь Соболь собирается баллотироваться по 43-му избирательному округу Москвы (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). Кроме нее здесь, в частности, планируют баллотироваться бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин и бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.