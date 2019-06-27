Основатель «Рольфа» связал обыски в компании с делом о выводе средств за границу

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров связал обыски в дилерских центрах и офисах компании в Москве и Петербурге с делом о выводе средств за рубеж, сообщает Forbes.

«Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало — это Россия», — сказал Петров. Он сообщил, что сейчас вместе с членами своей семьи находится за границей.

По информации «Фонтанки», возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Источник издания в СК Москвы сообщил, что менеджеров «Рольфа» подозревают в том, что они покупали сами у себя акции, переводя «громадные суммы» за рубеж.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что обыски в «Рольфе» проводят в рамках расследования уголовного дела, связанного с деятельности одного из контрагентов компании. «Напрямую к компании обыски отношения не имеют», — подчеркнул собеседник агентства.

В Следственном комитете официально это не комментировали.

Компания «Рольф» — один из крупнейших автодилеров в России, созданный в 1991 году.

Сергей Петров в 2004 году покинул пост главы «Рольфа», в 2007-2016 годах он был депутатом Госдумы от «Справедливой России». В 2018 году Петров возглавил совет директоров «Рольфа».