Следователи СК пришли с обысками в дилерские центры «Рольфа»

Следователи СК при поддержке сотрудников ФСБ проводят обыски в нескольких дилерских центрах компании «Рольф» в Москве, сообщает «Коммерсант».

В частности, оперативные действия проводятся в центральном офисе на Алтуфьевском шоссе, в «Рольф-Юг» на Профсоюзной улице и в дилерском центре «Звезда столицы» на Варшавском шоссе.

«Юристы изучают и знакомятся с документами. ДЦ работают в штатном режиме», — сообщил изданию руководитель PR-направления «Рольфа» Павел Носов.

В заявлении «Рольфа», переданном в «Интерфакс», говорится, что обыски проводятся также в Петербурге. По словам представителя автодилера, следователи мешают работе компании и создают неудобства клиентам. «Такое поведение создает репутационные и имиджевые риски для автодилера. Мы фиксируем все нарушения», — отметил собеседник агентства.

С чем именно связаны обыски, неизвестно. Следственный комитет никак не комментировал ситуацию.

Компания «Рольф» является одним из крупнейших автодилеров в России. Ее создал в 1991 году предприниматель Сергей Петров. В 2004 году он покинул пост главы «Рольфа», в 2007-2016 годах Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».