МАК назвал одной из причин крушения Ан-148 в Подмосковье ошибку экипажа

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал 180-страничный окончательный отчет (.pdf) о самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года.

В отчете сказано, что самолет разбился из-за ошибочных действий экипажа, допущенных при наборе высоты «в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости». Приборы показывали недостоверные сведения из-за того, что все три приемника полного давления были закупорены льдом, отметили в МАК. Из-за потери управления в полете самолет перешел в пике и столкнулся с землей.

В МАК заявили, что к полету допустили экипаж, «не в полной мере удовлетворяющий квалификационным требованиям».

В МАК подчеркнули, что на авиакатастрофу также могли повлиять следующие существенные факторы: спешка экипажа при подготовке к полету, отказ от обогрева приемников полного давления, конструктивные особенности Ан-148, ограничивающие продолжительность обогрева на земле.

Кроме того, указывают в МАК, пилоты не выполняли некоторые требования руководства по летной эксплуатации, из-за чего «привыкли» к взлету с включенными аварийными и предупреждающими сообщениями. В полете, закончившемся крушением, при взлете отображалось шесть таких сообщений.

В Следственном комитете в ходе расследования крушения Ан-148 в Подмосковье ранее называли причиной авиакатастрофы неверные действия экипажа.

Росавиация в мае 2018 года аннулировала сертификат «Саратовских авиалиний». С этого дня перевозчик прекратил все полеты.