Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России

Совет Европейского союза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода — до 31 января 2020 года.

Санкции в отношении России были введены ЕС весной 2014 года из-за присоединения Крыма и роли Москвы в политическом кризисе на Украине. Санкции несколько раз ужесточались.

Евросоюз также ввел отдельные экономические санкции в отношении Крыма. Кроме того, действуют индивидуальные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан.

Россия в ответ на санкции запретила импорт из ЕС некоторых категорий продуктов. Этот запрет 24 июня в очередной раз был продлен, теперь он действует до 31 декабря 2020 года.