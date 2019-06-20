Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.

Решение было принято автоматически, без открытого голосования.

Санкции против Крыма были введены в 2014 году после его вхождения в состав РФ и с тех пор продлеваются ежегодно. Санкции ограничивают инвестиции в Крым и запрещают импорт крымских товаров. Также гражданам и компаниям Евросоюза запрещено приобретать недвижимость на полуострове.

После присоединения Крыма ЕС также ввел отдельные ограничения против местных чиновников и политиков