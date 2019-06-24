Путин подписал указ о продлении санкций в отношении Евросоюза
Надежный источник
Ограничительные меры в отношении стран Евросоюза, которые ввели санкции против России, продлены до 31 декабря 2020 года.
Соответствующий указ 24 июня подписал президент РФ Владимир Путин.
В рамках ограничительных мер, действующих с 2014 года, Россия запрещает импорт некоторых видов продуктов из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
Евросоюз в июне продлил до июня 2020 года санкции, введенные в отношении России, а также пакет ограничительных мер для Крыма и его властей.