Врио главы Ингушетии назначен бывший прокурор республики
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сообщает «Интерфакс».
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов, который в 2004-2007 годах занимал пост прокурора республики. С 2015 года он возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области.
"Я не осмелюсь говорить, справился с задачей или нет, но старался как мог. Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди. Попросил бы вас о досрочном освобождении от полномочий. В дальнейшем готов в любом секторе, в любом направлении выполнять задачи в интересах нашей великой страны. Спасибо за будущее доверие", - сказал Евкуров на встрече с Путиными.
Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 24 июня он заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Срок его полномочий должен был истечь в 2023 году.
Осенью 2018 года и весной 2019-го в Ингушетии проходили массовые акции протеста, связанные с соглашением о границе с Чечней, по которому соседняя республика получила дополнительные территории. Конституционный суд РФ не нашел нарушений в договоре.