Врио главы Ингушетии назначен бывший прокурор республики

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сообщает «Интерфакс».

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов, который в 2004-2007 годах занимал пост прокурора республики. С 2015 года он возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 24 июня он заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Срок его полномочий должен был истечь в 2023 году.

Осенью 2018 года и весной 2019-го в Ингушетии проходили массовые акции протеста, связанные с соглашением о границе с Чечней, по которому соседняя республика получила дополнительные территории. Конституционный суд РФ не нашел нарушений в договоре.