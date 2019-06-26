ПАСЕ полностью подтвердила полномочия России. Украинская делегация покинула заседание в знак протеста

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме восстановила полномочия российской делегации. За соответствующую резолюцию проголосовали 116 делегатов, против — 62, еще 15 воздержались.

Резолюция ПАСЕ призывает Россию освободить украинских моряков, в Керченском проливе, уплатить взносы в бюджет Совета Европы, содействовать расследованию малазийского «Боинга» в Донбассе и предотвратить представителей ЛГБТ в Чечне.

После принятия резолюции украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, сообщает «Интерфакс». Из-за этого заседание было прервано.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России вернуться к работе в организации. Группа депутатов из Украины, Великобритании, Грузии и других стран оспорили полномочия российской делегации, из-за чего окончательное голосование отложили на сутки.

Ранее Украина отозвала своего постоянного представителя при Совете Европы для консультаций из-за решения вернуть Россию в ПАСЕ.