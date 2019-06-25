Украина отозвала посла в Совете Европы для консультаций из-за возвращения России в ПАСЕ

Украина отзывает своего постоянного представителя в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций, написал в фейсбуке глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

Такое решение принято после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за возвращение российской делегации.

«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно», — написал Климкин.

Украинская делегация, в свою очередь, приняла решение прекратить участие в работе ПАСЕ, сообщил в фейсбуке депутат Леонид Емец. Исключение будет сделано для заседаний, на которых будут обсуждаться полномочия российской делегации.

Делегация также просит Верховную Раду рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а президента и МИД — определить, будет ли страна и дальше участвовать в работе органов Совета Европы.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила из всех руководящих органов ассамблеи в апреле 2014 года в ответ на присоединение Крыма к РФ. В ответ Россия прекратила участие в заседаниях и заморозила перечисление взносов в ПАСЕ.

25 июня в правила работы ПАСЕ была добавлена формулировка, позволяющая вернуться российской делегации, — она гарантировала странам-членам Ассамблеи право голосовать, выступать и быть представленными в организации. Ожидается, что полномочия российской делегации будут подтверждены 26 июня, после чего она приступит к работе в ПАСЕ.