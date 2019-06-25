ПАСЕ вернула России полномочия в организации. На Украине назвали это «недопустимой уступкой»

Парламентская ассамблея Совета Европы ( ) проголосовала за резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в организации.

В правила работы ПАСЕ добавили формулировку, гарантирующую членам Ассамблеи права голосовать, выступать и быть представленными в организации. В принятом документе сказано, что эти права «не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».

Также организация проголосовала за то, чтобы страны, не представленные сейчас в ПАСЕ, могли подать заявление на участие в июньской сессии Ассамблеи.

Против резолюции ПАСЕ выступили представители Украины. Глава комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допустила, что после случившегося украинская делегация может приостановить свое участие в ПАСЕ.

В МИД Украины назвали решение организации «недопустимой уступкой» России, а также обвинили страны-участницы Совета Европы в поощрении «агрессора».

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила из всех руководящих органов ассамблеи в апреле 2014 года в ответ на присоединение Крыма к РФ.

Россия в знак протеста перестала принимать участие в заседаниях ПАСЕ и заморозила сотрудничество с организацией, но не вышла из ее состава.