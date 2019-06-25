Верховный суд отказал в проведении референдума о запрете ввоза московского мусора в Архангельскую область

Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, разрешившего провести региональный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Движение «Поморье не помойка», выступающее за референдум, сообщило, что дело направлено на новое рассмотрение. «Это не означает окончательный отказ в референдуме, инициативная группа направит кассационную жалобу», — заявили активисты.

Инициаторы референдума предлагали вынести на него вопрос о запрете ввоза в Архангельскую область отходов из других регионов. В феврале депутаты областного собрания не поддержали проведение референдума, но в апреле областной суд признал это решение незаконным и обязал избирком зарегистрировать инициативную группу по референдуму. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и региональная прокуратура обжаловали решение областного суда.

В Архангельской области на станции Шиес планируется построить полигон, на который будут свозить мусор из Москвы. В регионе проходят массовые акции протеста, которые неоднократно заканчивались столкновениями протестующих с охранниками полигона.