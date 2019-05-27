Охранники мусорного полигона в Архангельской области напали на протестующих. Пострадали три человека

В Архангельской области на станции Шиес, где ведется строительство полигона для своза мусора из Москвы, произошли столкновения между протестующими и охранниками, сообщает «Новая газета».

Утром 27 мая сотрудники ЧОПа оцепили полигон и стали вытеснять с него участников акции протеста, чтобы обеспечить разгрузку стройматериалов. К частным охранникам также присоединились полиция и ОМОН, отмечает издание.

В результате пострадали как минимум три человека из числа протестующих. Одному из них вызвали скорую помощь из-за подозрений на гипертонический криз. Еще один мужчина получил травмы спины и ноги, другому разбили лицо.