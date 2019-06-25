Судья не счел нарушением разный проходной балл для девочек и мальчиков в пермской гимназии

Разный , который в пермской гимназии № 4 установили для приема в первый класс, не нарушает право на образование. К такому выводу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в гимназии, пришел мировой судья, рассмотрев административные дела в отношении школы и ее директора Татьяны Дьяковой.

Административные дела были возбуждены прокуратурой по статье 5.57 КоАП «Нарушение права на образование». Она, в частности, предусматривает дисквалификации должностного лица на срок от года до двух лет.

В мировом участке № 5 Дзержинского судебного района Перми «Медузе» подтвердили, что 25 июня рассматривали дело против Дьяковой и гимназии, но не сказали, чем закончилось рассмотрение.

Гимназию № 4 и ее директора в сентябре 2018 года оштрафовали за незаконное ограничение права на образование из-за того, что две школьницы, пришедшие на уроки с розовыми волосами, были временно отстранены от занятий.