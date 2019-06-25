Суд отпустил под домашний арест черкесского активиста, обвиняемого в хранении марихуаны. Он утверждал, что наркотики ему подбросили

Верховный суд Кабардино-Балкарии перевел из СИЗО под домашний арест главу черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесокова, обвиняемого в . Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на общественного деятеля Аслана Бешто, который присутствовал на судебном заседании.

Кочесоков был задержан 7 июня и арестован на два месяца. МВД по Кабардино-Балкарии заявило, что в машине у активиста нашли 263,4 грамма марихуаны, что следы наркотиков были найдены в смывах с его рук и что он дал признательные показания.

Во время рассмотрения апелляции на свой арест в Верховном суде Кабардино-Балкарии Кочесоков заявил, что наркотики ему подбросили перед задержанием неизвестные люди в масках. Активист заявил, что согласился дать признательные показания из-за опасений за свою жизнь.

Друзья и коллеги Мартина Кочесокова считают, что преследование активиста связано с его профессиональной деятельностью. После ареста Кочесокова в Нальчике, Москве, Махачкале и Праге прошли пикеты в его поддержку. Бывший глава Кабардино-Балкарии, сенатор Арсен Каноков призывал на время следствия освободить Кочесокова или перевести его под домашний арест.

Подробнее о деле Мартина Кочесокова Редактора дагестанской газеты «Черновик» обвинили в терроризме. Это уже второе дело на Северном Кавказе, которое сравнивают с делом Ивана Голунова