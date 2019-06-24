Арестованный черкесский активист Мартин Кочесоков заявил, что ему подбросили наркотики при задержании

Глава черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоков, обвиняемый в , заявил, что наркотики ему подбросили при задержании. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на письменное обращение активиста во время апелляции на его арест.

Кочесоков рассказал, что 7 июня на федеральной трассе «Кавказ» его машину остановили сотрудники ДПС. Затем к ней подъехали два автомобиля с людьми в масках. Они вывели его из машины, надели наручники и избили. Активисту измазали лицо, руки и одежду каким-то веществом; по мнению Кочесокова, оно было наркотическим. Также, по словам обвиняемого, ему подбросили два пакета с марихуаной: один положили в карман джинсов, другой оставили в машине.

«После этого один из сотрудников сказал мне: „У тебя два варианта, первый — ты продолжаешь лежать, и мы будем делать с тобой все, что захотим, либо ты сделаешь так как мы скажем, и все пройдет цивилизованно“», — рассказал Кочесоков в суде. По его словам, он испугался за свою жизнь и согласился признаться в хранении наркотиков при понятных.

Мартина Кочесокова задержали 7 июня. МВД по Кабардино-Балкарии заявило, что в машине у активиста нашли 263,4 грамма марихуаны, что следы наркотиков были найдены в смывах с его рук и что он дал признательные показания. Активист был арестован на два месяца.

Знакомые и соратники Кочесокова выразили мнение, что наркотики ему подбросили. Издание Daily Storm со ссылкой на источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии сообщило, что активист оговорил себя под угрозой убийства.

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