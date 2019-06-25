Руководство «Аэрофлота» лишат премий из-за крушения суперджета в Шереметьево

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премий по итогам 2019 года из-за пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник на собрании акционеров авиакомпании заявил гендиректор Виталий Савельев.

Он уточнил, что лишение премий в случае катастроф предусмотрено менеджмента, и таким образом руководство не получит премии со II квартала и до конца года.

Савельев также впервые публично прокомментировал расследование дела о катастрофе. «МАК (Межгосударственный авиационный комитет) опубликовал предварительный отчет катастрофы: к нам много вопросов, и у нас много вопросов», — цитируют слова гендиректора компании «Ведомости».