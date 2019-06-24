Глава Хакасии Валентин Коновалов был «крайне удивлен», узнав о возбуждении дела о неуважении к власти из-за оскорбительного поста про него в соцсетях. Об этом заявил его пресс-секретарь Максим Усов.

«Это тот самый случай, когда сами сотрудники контролирующих органов самостоятельно усмотрели факт нарушения закона в публикации. Глава Хакасии ни на кого не обижен, это сработали силовики, таков закон», — цитирует его «Говорит Москва».

Административное дело было возбуждено в отношении жителя Красноярска Вячеслава Шоева, который, как следует из слов руководителя группы «Агора» Павла Чикова, в соцсетях назвал Коновалова «гаденышем» и «засранцем». Утверждалось также, что дело было возбуждено после «сигнала» из администрации региона.