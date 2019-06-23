В Хакасии возбудили дело о неуважении к власти из-за поста в соцсетях о губернаторе Коновалове

В Хакасии полиция возбудила дело о из-за записи в соцсетях про главу региона Валентина Коновалова. Об этом 21 июня сообщило информагентство «Хакасия».

Дело возбуждено против Вячеслава Шоева, которого «Сибирь.Реалии» называет жителем Красноярска. Судебное заседание назначено на 5 июля.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал, что Шоев назвал Коновалова «г***нышем и з****нцем» (вероятно, речь идет про слова «гаденыш» и «засранец»).

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что депутаты обеспокоены использованием закона о неуважении к власти «местными региональными элитами» «для сведения счетов». По его словам, закон, по задумке парламента, не должен использоваться, если речь идет о «каком-нибудь мэре и губернаторе».