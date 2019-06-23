В Москве после митинга на проспекте Сахарова задержали шесть человек, в том числе художника Артема Лоскутова

В Москве после окончания согласованного митинга против политических репрессий на проспекте Сахарова полиция задержала по меньшей мере шестерых человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Один из задержанных — художник Артем Лоскутов, у которого был с собой плакат с словами «Мусора хуже говна». Также были задержаны люди по имени Иоанн Русаков, который нес плакат «Путин — вор», и Константин Бондаренко, у которого были флаги с анархистской символикой.

Имена еще троих задержанных «ОВД-Инфо» пока не сообщает.