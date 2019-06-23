В Москве начался митинг «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел и в поддержку Ивана Голунова

В Москве на проспекте Сахарова начался согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организованный после задержания Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

На митинге выступили редактор «Медузы» Алексей Ковалев, мать и сестра Анны Павликовой, фигурантки , журналист Игорь Ясин, поручитель Михаил Финкельберг, сотрудница ФБК Любовь Соболь, которая намерена участвовать в выборах в Мосгордуме, Анастасия Буракова из «Открытой России», активистка против строительства мусорного полигона в Шиесе Светлана Бабенко, член Либертарианской партии Михаил Светов.

Также на акции планируются выступления главреда дагестанской газеты «Черновик» Маирбека Агаева (на днях редактора издания арестовали по обвинению в терроризме) и матери фигуранта Дмитрия Пчелинцева Светланы.

Ранее аналогичные акции прошли или начались в ряде городов России — в Хабаровске, Владивостоке, Новокузнецке, Саратове, Омске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре, Махачкале, Казани, Перми, Тюмени. В Санкт-Петербурге, где власти отказались согласовать мероприятие, запланирован народный сход.

Митинг 23 июня — третья акция, устроенная после задержания Ивана Голунова в Москве. 12 июня в центре прошло несогласованное шествие, инициированное группой журналистов, на котором полиция задержала более 500 человек. 16 июня на Сахарова прошла согласованная акция, устроенная главредом «МК» Павлом Гусевым и журналисткой RT Екатериной Винокуровой; туда пришли несколько сотен человек.