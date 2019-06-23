На акции против политических репрессий в Петербурге задержали троих человек

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора полиция задержала по крайней мере троих участников несогласованной акции против политических репрессий.

Как сообщает корреспондент «Медузы», один задержанный пришел на акцию с деревянной колодкой, похожей на гильотину, и надел ее на шею. У другого был плакат, в котором президент Владимир Путин был назван узурпатором. Также был задержан человек с плакатом «Пудинг лор».

По оценке корреспондента «Медузы», на акцию пришли около 50 человек; из них около 15 держат плакаты и фотографии фигурантов резонансных уголовных дел, в том числе историка Юрия Дмитриева и обвиняемых по делу «Нового величия». Полиция требует от собравшихся разойтись, угрожая задержаниями и применением силы.

Новость была обновлена в 19:18 информацией о задержании третьего человека.