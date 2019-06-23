В России начались акции «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел и в поддержку Ивана Голунова

В России начались акции «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организованные в связи с журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Как сообщает Профсоюз журналистов и работников СМИ, организующий акции вместе с Либертарианской партией, первые акции прошли в Хабаровске и Владивостоке.

Акции запланированы также, согласно сайту организаторов и сообщениям в соцсетях, в Москве, , Нижнем Новгороде, Краснодаре, Махачкале, Новокузнецке, Калининграде, Ростове-на-Дону, Омске, Казани, Самаре и Ульяновске.

Московский митинг начнется в 17 часов на проспекте Сахарова. Там, в частности, выступят:

главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев, чей сотрудник арестован;

мать фигурантки дела Анны Павликовой Юлия;

мать фигуранта дела Дмитрия Пчелинцева Светлана;

поручитель в суде Михаил Финкельберг.