В России начались акции «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел и в поддержку Ивана Голунова
Источник: Профсоюз журналистов и работников СМИ
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В России начались акции «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организованные в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Как сообщает Профсоюз журналистов и работников СМИ, организующий акции вместе с Либертарианской партией, первые акции прошли в Хабаровске и Владивостоке.
Акции запланированы также, согласно сайту организаторов и сообщениям в соцсетях, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Махачкале, Новокузнецке, Калининграде, Ростове-на-Дону, Омске, Казани, Самаре и Ульяновске.
Московский митинг начнется в 17 часов на проспекте Сахарова. Там, в частности, выступят:
- главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев, чей сотрудник Абдулмумин Гаджиев арестован;
- мать фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой Юлия;
- мать фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Светлана;
- поручитель Азата Мифтахова в суде Михаил Финкельберг.