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Митинг «Общество требует справедливости» в Москве. Фотография

Источник: Meduza
В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг «Общество требует справедливости» — акция против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организованная после дела Ивана Голунова Либертарианской партией и профсоюзом журналистов и работников СМИ. Аналогичные акции <a href="https://meduza.io/news/2019/06/23/v-rossii-nachalis-aktsii-obschestvo-trebuet-spravedlivosti-protiv-fabrikatsii-ugolovnyh-del-i-v-podderzhku-ivana-golunova" target="_blank">прошли</a> в более чем десяти городах России.
В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг «Общество требует справедливости» — акция против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организованная после дела Ивана Голунова Либертарианской партией и профсоюзом журналистов и работников СМИ. Аналогичные акции прошли в более чем десяти городах России.
Евгений Фельдман для «Медузы»