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Митинг «Общество требует справедливости» в Москве. Фотография
14:57, 23 июня 2019
Источник: Meduza
В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг «Общество требует справедливости» — акция против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организованная после дела Ивана Голунова Либертарианской партией и профсоюзом журналистов и работников СМИ. Аналогичные акции
прошли
в более чем десяти городах России.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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