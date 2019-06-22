Телеканал «Россия 24» сообщил о нападении на своих журналистов в Грузии

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет о том, что съемочная группа канала подверглась нападению в Тбилиси.

Как сообщается на сайте «Вести.ру», двое агрессивно настроенных людей попытались избить корреспондента и оператора телеканала, когда они брали интервью у владелицы туристической компании. За них вступился супруг хозяйки турагентства.

Ведущий «России 24» сообщил в эфире телеканала, что нападавшие «распускали руки и плевали в лицо журналисту и оператору». На кадрах съемки видно, как один из нападавших бьет ногой в живот упавшего человека, при этом в сюжете не уточняется, кто это такой. На записи не видно, чтобы нападавшие избивали журналистов.

Тбилисские националисты напали на съемочную группу «России 24» — Россия 24 Россия 24

Отношения России и Грузии обострились после того, как 20 и 21 июня в Тбилиси прошли митинги, на которых среди прочего звучали антироссийские лозунги. Президент РФ Владимир Путин ради обеспечения национальной безопасности запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, начиная с 8 июля.