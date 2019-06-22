МИД РФ потребовал от Грузии обеспечить безопасность россиян после попытки нападения на журналистов «России 24»

МИД России потребовал от властей Грузии обеспечить «безусловную безопасность» для российских журналистов и всех граждан РФ, находящихся в стране.

В заявлении МИДа сказано, что 22 июня «агрессивно настроенные радикальные элементы» пытались напасть на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. Кроме того, отметили в министерстве, в ходе акций протестов в Тбилиси пострадали представители местных и зарубежных СМИ.

Отношения России и Грузии обострились на фоне массовых акций протеста, проходящих в Тбилиси. Участники митингов выступают против российской оккупации и требуют отставки ряда высокопоставленных грузинских чиновников.

21 июня президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям возить россиян в Грузию, начиная с 8 июля. С этого же времени грузинским авиакомпаниям запрещено летать в Россию.