Путин заявил, что Россия не планирует передавать Южные Курилы

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается передавать , сообщает «Интерфакс».

«Таких планов у нас нет», — сказал Путин в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1». Так президент ответил на вопрос, не придется ли спускать флаг России, поднятый на Южных Курилах.

Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть курилские острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не подписан.