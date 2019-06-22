NYT: Трамп отменил военный удар по Ирану после совета ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп отказался от военного удара по Ирану в ответ на сбитый беспилотник, последовав совету нескольких людей, в том числе одного из своих любимых телеведущих Такера Карлсона с телеканала Fox News. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Карлсон в частной беседе сказал Трампу, что атака по Ирану будет сумасшествием. Телеведущий также сказал, что война с Ираном помешает Трампу переизбраться на президентский срок в 2020 году.

The New York Times отмечает, что Карлсон был не единственным, кто отговаривал Трампа от военного ответа на сбитый беспилотник.

Газета The New York Times первой сообщила о том, что президент США Дональд Трамп одобрил военные удары по нескольким целям в Иране, но в последний момент отменил их. Сам Трамп заявил, что решил отказаться от удара, посчитав гибель 150 человек непропорциональным ответом на сбитый беспилотник.