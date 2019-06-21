NYT: Трамп одобрил военные удары по Ирану, но в последний момент отменил

Президент США Дональд Трамп одобрил военные удары по нескольким целям в Иране в ответ на атаку на американский беспилотник, но на фоне растущей напряженности отменил их. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

В частности, планировалась атака по радиолокационной станции и ракетным батареям. Ключевые помощники президента ожидали, что нападение совершат к 19 часам 20 июня (два часа ночи 21 июня по Москве). Операция находилась в начальной стадии, когда ее отменили.

NYT отмечает, что до конца неясно, отменили ли США удары по Ирану на время или насовсем.

После атаки Ирана на американский беспилотник Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать над Оманским и Персидским заливами.

Отношения США и Ирана ухудшаются с момента прихода к власти администрации Дональда Трампа. В мае и июне Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах.