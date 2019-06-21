В Тбилиси начали судить участников антироссийской акции. На ней задержали более 100 человек

Городской суд Тбилиси поместил под административный арест девять человек, участвовавших в у парламента Грузии 20 июня, сообщает телеканал «Рустави-2».

По данным телеканала, всего при разгоне митинга полицейские задержали более 100 человек. «Грузия Online» сообщает о десятках задержанных. В МВД пока не комментировали эту информацию.

В основном задержанных обвиняют в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве, отмечает Первый канал Грузии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал митинг в Тбилиси «проявлением русофобии». Он отметил, что это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку Грузию регулярно посещает много туристов из России.