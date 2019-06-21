В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек

В ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси 20 июня пострадали 160 участников и 80 полицейских, сообщает Первый канал грузинского телевидения со ссылкой на Минздрав Грузии.

МВД Грузии пока не сообщало, сколько человек задержали во время протестной акции. Как сообщает телеканал «Рустави-2», дела задержанных рассматривают суды.

Исправление. Первоначально в заметке со ссылкой на «Интерфакс» сообщалось, что в столкновениях пострадали 320 человек: 240 участников митинга и 80 полицейских. Это не так. Редакция приносит извинения за ошибку.