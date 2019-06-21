В Новосибирске прошел митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ

В Новосибирске более 250 человек приняли участие в митинге против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ.

Первоначально акцию предполагалось провести в поддержку Ивана Голунова, однако организаторы решили не отказываться от митинга и после того, как с журналиста «Медузы» были сняты обвинения.

«Отменять акцию неохота и неправильно, потому что по таким же статьям, обвинениям и сфабрикованным делам сидят много россиян», — пояснила журналистка «Тайги.Инфо» Маргарита Логинова.

Акция была согласована с властями, ее участники, в частности, держали плакаты «Журналистика не преступление» и «Воруют они, а сидим мы».

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Полиция обвинила его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов вину категорически отрицал и связывал уголовное дело со своими расследованиями. 11 июня с Ивана Голунова были сняты все обвинения.

12 июня в Москве прошел марш в поддержку Голунова, объявленный до освобождения журналиста. Мэрия не согласовала акцию. Полиция и Росгвардия задержали на марше более 500 человек.

23 июня на проспекте Сахарова в Москве должна пройти еще одна акция в поддержку Голунова, на этот раз согласованная властями. Ее организаторы — Либертарианская партия Москвы и Профсоюз журналистов и работников СМИ.