СК назвал сроки по предлагаемым уголовным статьям о врачебных ошибках

Следственный комитет опубликовал законопроект о введении в Уголовный кодекс отдельных статей о преступлениях в сфере медицины. О работе над этими статьями было объявлено в 2018 году.

Новая статья 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи» предлагает лишать медработников свободы на срок до четырех лет, если их действия по неосторожности привели к смерти пациентов (статьей предусмотрены и ).

Ранее в СК говорили, что после консультаций с Национальной медицинской палатой был «проработан вопрос» о том, чтобы не заключать врачей под стражу за неумышленные преступления в рамках этой статьи, однако в итоге лишение свободы не упоминается лишь в первой ее части — о причинении тяжкого вреда здоровью.

Статья 124.2 предполагает наказывать медицинских работников и должностные лица за . Максимальное наказание — лишение свободы до четырех лет. СК также предлагает ужесточить статью 235 УК «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности», добавив в нее, в частности, лишение свободы на срок от двух до семи лет за деяния, которые привели к смерти двух или более лиц.

Следственный комитет объясняет необходимость введения новых статей «стабильным ростом» обращений граждан, не удовлетворенных оказанием медицинской помощи, и сложностями квалификации таких преступлений.

Врачи также говорят о заметном увеличении уголовных дел против медицинских работников в России и называют это организованной кампанией; в СК ведение кампании отрицают. Наиболее резонансным за последние годы стало дело врача Елены Мисюриной, которую приговорили к двум годам колонии из-за смерти пациента (затем приговор отменили).