СК удалил законопроект об отдельных уголовных статьях за врачебные ошибки

Следственный комитет удалил с портала проектов нормативных правовых актов законопроект, вводящий в УК РФ отдельные статьи за врачебные ошибки, сообщает «Коммерсант».

В СК сообщили, что документ опубликовали 20 июня из-за технической ошибки. Представитель ведомства сказал, что это , которую уже изучало медицинское сообщество. «После этого в нее были внесены изменения в части лишения свободы — теперь оно не предусматривается», — сказали в СК.

В ведомстве не уточнили, когда будет представлен новый вариант законопроекта, вводящего в УК РФ отдельные статьи о преступлениях в сфере медицины.

Также СК удалил еще один законопроект, опубликованный в тот день. В нем предлагалось разрешить медикам, в отношении которых уголовное дело прекратили по нереабилитирующим основаниям, возвращаться к работе после дополнительного обучения и аккредитации. В СК не уточнили, почему этот документ удалили.

Следственный комитет объявил о работе над специальными статьями УК РФ за врачебные ошибки летом 2018 года. Появление этих статей, объясняли в СК, позволит не квалифицировать действия врачей по другим статьям, таким как причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.