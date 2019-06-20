Росгвардия: подросток, госпитализированный после марша 12 июня, сам провоцировал полицейских

Несовершеннолетний подросток, задержанный 12 июня в Москве на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, сам провоцировал сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в ответе Росгвардии на запрос главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

В документе, который Венедиктов опубликовал в своем телеграм-канале, отмечается, что подросток «показывал непристойные жесты и нецензурно выражался» в адрес полицейских, а также «призывал окружающих снимать на видео, если его будут задерживать».

После задержания в автозаке он снимал на фотокамеру омоновцев и «оказал сопротивление», когда один из бойцов ОМОНа попытался ее отобрать, говорится в документе.

Представители Общественной наблюдательной комиссии заявляли, что после задержания и избиения на митинге подростка госпитализировали. Подробно об этом случае писала «Медиазона».

Марш 12 июня в Москве был организован в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова, которого незаконно обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Накануне акции с журналиста сняли все обвинения, освободив из-под домашнего ареста. Мэрия не согласовала марш. В итоге на нем были задержаны 530 человек, многие в жесткой форме.