В ООН предложили ввести санкции против саудовского принца из-за убийства журналиста Джамаля Хашогджи

Спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар после шестимесячного расследования опубликовала 105-страничный доклад (.docx) об саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

В докладе сказано, что Хашогджи стал жертвой преднамеренной внесудебной казни, за которую ответственна Саудовская Аравия. Спецдокладчик отметила, что получила «веские доказательства, требующие дальнейшего расследования индивидуальной ответственности высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, в том числе наследного принца».

Автор расследования считает, что в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда необходимо ввести санкции, в том числе предполагающие арест его активов в других странах. Санкции, по мнению Калламар, должны оставаться в силе, пока не будет доказано, что принц не несет ответственность за смерть Хашогджи.

Аньес Калламар призвала приостановить уголовное преследование 11 человек, которых в Саудовской Аравии подозревают в убийстве Хашогджи. Также она попросила Совбез ООН провести международное расследование убийства журналиста.