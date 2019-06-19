Российский солдат назвал подделкой его переписку о передвижениях войск, показанную голландским следствием

Бывший российский солдат-срочник Максим Герасимов заявил, что не имеет отношения к переписке, которую ранее показала международная следственная группа по делу о .

«Это все фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано все», — сказал Герасимов «Открытым медиа».

Следователи представили переписку Герасимова как доказательство того, что войска ПВО России присутствовали на юго-востоке Украины летом 2014 года.

Личность Герасимова ранее раскрыло издание The Bell. Журналисты не указывали настоящее имя бывшего солдата, но трижды опубликовали ссылки на его страницу во «ВКонтакте». После случившегося Герасимов закрыл доступ к аккаунту.

Объединенная следственная группа, расследующая крушение «Боинга» на Украине, а также представители прокуратуры и полиции Нидерландов 19 июня предъявили обвинения в убийстве четырем людям, которых считают причастными к авиакатастрофе. Это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.