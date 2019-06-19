Нидерланды будут добиваться допроса россиян, обвиняемых по делу о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов выдала международные ордера на арест четырех подозреваемых по делу о крушении пассажирского «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года.

Как было объявлено на пресс-конференции объединенной следственной группы, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Следователи попросят Россию и Украину предоставить возможность допросить подозреваемых. Требовать их экстрадиции Нидерланды не намерены, поскольку Россия и Украина не выдают своих граждан другим странам.

Судебный процесс по делу о крушении MH17 начнется 9 марта 2020 года.