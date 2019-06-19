Прокуратура Нидерландов обвинила в убийстве четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Трое из них — россияне
Источник: Politie
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Прокуратура Нидерландов решила предъявить обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского «Боинга» в июле 2014 года на востоке Украины. Об этом было объявлено на пресс-конференции Объединенной следственной группы в Ньивегейне.
Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявят в международный розыск.
Судебный процесс по делу начнется 9 марта 2020 года.