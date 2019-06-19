Прокуратура Нидерландов решила предъявить обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к на востоке Украины. Об этом было объявлено на пресс-конференции Объединенной следственной группы в Ньивегейне.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявят в международный розыск.

Судебный процесс по делу начнется 9 марта 2020 года.